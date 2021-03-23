تشكيل لجنة المدربين بالاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 23 مارس 2021, 07:59 مساء
للاتحاد الليبي للتايكوندو «itf». (إنترنت)

أصدر رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»، محمد بيت المال، القرار رقم «5» بشأن اعتماد لجنة المدربين بالاتحاد المنشأ حديثًا.

وتتكون لجنة المدربين، حسب القرار على النحو التالي: أحمد خليفة الجواشي رئيسًا، وحمزة عبد الله الشبل نائبًا، وعبد الدائم أبوبكر الهوني مقررًا.

وقال بيت المال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سيتم خلال هذه الأيام اعتماد عديد اللجان لعمل الاتحاد المنشأ حديثًا، وترتيب البيت الداخلي وتكليف اللجان العاملة بالاتحاد».

 وكان الاتحاد عقد السبت، الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»، حيث تمت مناقشة مراجعة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه، وفتح باب الانتساب للاتحاد، واختيار منسقي المناطق وعرض تقرير البطولة العربية «تول».

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