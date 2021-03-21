إشادة ببرنامج أبونوارة الانتخابي من زملاء الملاعب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 21 مارس 2021, 06:41 مساء
محمد إسماعيل. (إنترنت)

أشاد المدرب واللاعب السابق محمد إسماعيل ببرنامج زميله اللاعب السابق جمال أبونوارة المرشح لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال إسماعيل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «إنه قدم برنامجًا واضحًا ومدروسًا وإيجابيًّا للسنوات المقبلة».

وأضاف: «يحسب له قيامه بزيارة عدة مدن مختلفة وقيامه بإطلاع عديد الأندية على برنامجه، فضلًا عن احترامه للوسط الرياضي بتقديم برنامج منذ أشهر، وعقده مؤتمرًا صحفيًّا لشرح كافة التفاصيل».

سبق وأشاد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق عبدالرؤوف السري بالبرنامج الانتخابي للمرشح جمال أبونوارة، وقال، في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن جمال أبونوارة أبدع في تقديم برنامجه الانتخابي لكوكبة من الرياضيين القدامى والإعلاميين، وأوفى بوعده في تقديم برنامج مفصل ورائع للكرة الليبية».
 
يُذكر أن عبدالرؤوف السري، لاعب الاتحاد والمنتخب الوطنى السابق، تولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم في مطلع التسعينيات، وتولى منصب السكرتير العام في الثمانينيات، وتولى أيضًا عضوية مجلس الإدارة فى سنوات سابقة.

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