الأهلي بنغازي يستضيف وفاق إسطيف الجزائري في الكونفدرالية.. الأربعاء

تدريبات فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

يخوض فريق الأهلي بنغازي، ممثل ليبيا الوحيد في بطولة الكونفدرالية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، مباراته الثانية في دوري المجموعات عندما يستقبل فريق «وفاق إسطيف» الجزائري.

المباراة تقام على أرضية ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية، القاهرة، بعد أن حالت الترتيبات النهائية على ملعب بنينا ببنغازي دون استقبال المباراة، حيث يلزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الأندية بالإخطار قبلها بفترة زمنية لم تتحقق لإدارة الأهلي.

الأهلي بنغازي خسر مباراته الأولى أمام فريق «أنيمبا» النيجيري بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويريد تعويض مباراته الأولى بالفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية على فريق فريق «وفاق إسطيف».

كان فريق الأهلي بنغازي أجرى معسكرًا قصيرًا قبل هذه المباراة وأجرى أمس الثلاثاء آخر تحضير له بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد السعيطي، الذي حفز اللاعبين على أداء مباراة جيدة والظفر بنتيجة هذه المباراة.