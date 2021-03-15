«كاف» يرسل خطابا رسميا بشأن اعتماد ملعب «شهداء بنينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 15 مارس 2021, 05:05 مساء
الشلماني يتابع أعمال الصيانة (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الليبي)

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خطابًا رسميًّا إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشأن اعتماد ملعب شهداء بنينا لاستقبال مباريات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وكذلك اعتماده لاستقبال مباريات الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي من ضمنها مباريات نادي الأهلي بنغازي خلال مشاركته هذا الموسم في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يذكر أن لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختارت طاقم تحكيم دوليًّا من السنغال لإدارة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام المنتخب التونسي، التي ستقام يوم 25 من شهر مارس الجاري، بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وسيقود المباراة الحكم الدولي داوودا جيلي، بمساعدة  سيرجي شيخ توري مساعدًا أول، ومامدو نجوم مساعدًا ثانيًا، والحكم الرابع أليون سانديقو، وسيراقب المباراة المراقب كادري صالح من تشاد، والحكم الدولي المصري عصام الدين عبدالفتاح مقيَّم الحكام، والمصري محمد إبراهيم مراقب أمني، الودكتور عصام الدناع مراقب صحي من ليبيا حسب الصفحة الرسمية للاتحاد.

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