الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام أنيمبا في دور مجموعات «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 10 مارس 2021, 08:35 مساء
فريق الأهلي بنغازي أمام نظيره أنيمبا النيجيري. (إنترنت)

انتهى اللقاء الذي جمع فريق الأهلي بنغازي أمام نظيره أنيمبا النيجيري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية؛ بتفوق أنيمبا بهدفين مقابل هدف.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم أنيمبا، سريعًا، في النتيجة عند الدقيقة العاشرة، عن طريق قائد الفريق أولا دابو، من تسديدة بعيدة سكنت شباك الحارس جواد رزق.

واحتاج الأهلي بنغازي إلى ثماني دقائق فقط من أجل العودة في النتيجة عن طريق عبدالله العرفي، الذي تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء، واستطاع تنفيذ الركلة بنفسه ليسكنها بكل هدوء في شباك الحارس نوبل.

وفي الرمق الأخير من عمر الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الـ 44؛ استطاع أمباوما تسجيل هدف التقدم لصالح الفريق النيجيري، بعد خطأ مشترك من حارس المرمى جواد رزق، الذي لم يتعامل بشكل جيد مع الكرة، والمدافع طاهر بن عامر، الذي أخطأ في إبعاد الكرة؛ لينتهي الشوط الأول والمباراة بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة يحصل الفريق النيجيريعلى أول ثلاث نقاط، فيما يبقى الأهلي بنغازي دون رصيد، في المجموعة الأولى.

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