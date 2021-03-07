التعاون يحسم ديربي أجدابيا في الجولة السادسة بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 07 مارس 2021, 08:52 مساء
فريق التعاون. (إنترنت)

جرت مساء اليوم أولى مباريات الأسبوع السادس من الدوري الليبي الممتاز، التي جمعت فريقي التعاون ونجوم أجدابيا، في ديربي مدينة أجدابيا، على ملعب  المرحوم بشير جودة بمدينة المرج، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

انتهى الشوط الأول سلبيًّا، وفي الشوط الثاني تم تسجيل ثلاثة أهداف للتعاون، جاء أول الأهداف في الدقيقة 59 عن طريق الشامخ القذافي.

وأضاف الهدف الثاني للتعاون أحمد الحمصة في الدقيقة 80، والهدف الثالث للتعاون جاء عن طريق اللاعب معتز بلعيد في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للتعاون على حساب فريق نجوم أجدابيا.

بهذه النتيجة ظفر فريق التعاون بثلاث نقاط، وأصبح رصيده 8 نقاط من 6 مباريات وتجمد رصيد النجوم عند النقطة الرابعة.

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