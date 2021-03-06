25 هدفا في دوري القدم المصغرة

أهداف بالجملة في كرة القدم المصغرة (إنترنت)

جرت الخميس والجمعة أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة أسفرت عن فوز الصقور على الهلال طبرق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف 4/ 1 وفوز الجامعة السنوسية على اتحاد الفتائح بخمسة أهداف لهدفين 5/ 2، وبالمنطقة الثالثة فاز الجهاد على النصر بزليتن 2 / 0، والإشعاع الأفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3 / 2، واليرموك على الميثاق بخمسة أهداف مقابل هدف واحد 5 / 1.

وتجرى اليوم السبت خمس مباريات بالدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، بالمنطقة الثالثة، الشموع يلتقي التحدي، والصخرة يتبارى مع الأحرار، وبالمنطقة الرابعة، وفي مباراة مؤجلة، الشرطة يلتقي الشط، وبالمنطقة السادسة تساوه يلتقي التحدي مرزق، والريف يواجه النسور.