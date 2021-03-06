المدينة يلتقي الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي يستضيف الوحدة في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 06 مارس 2021, 03:23 مساء
مباراة في الدوري للأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم السبت مع مباراتين، في الأسبوع الخامس للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم، الاتحاد المصراتي يستضيف الوحدة، على ملعب مصراتة، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين عزالدين عطية ومحمد التير والحكم الرابع رمضان طقطوق والمراقب ناجي الخباط.

وبملعب طرابلس الأهلي طرابلس يلتقي المدينة، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدين مجدي كامل ووليد أبوحرارة والحكم الرابع محمد رشدان والمراقب محمد محرز.

وقبل المباراتين الأهلي طرابلس بثماني نقاط والمدينة بخمس نقاط، والوحدة بسبع نقاط والاتحاد المصراتي بأربع نقاط.

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