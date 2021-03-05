ملعب بنينا يتزين لاستقبال المباريات الدولية في 2021

من مباراة الأهلي بنغازي والصداقة. (الإنترنت)

بدأ العد التنازلي لخوض فريق «الأهلي بنغازي»، ممثل الكرة الليبية، مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تأهل إلى منافساتها للمرة الأولى في تاريخه بعد أن نجح خلال مشاركته الأفريقية العام 2014 في بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتزامن هذا التأهل التاريخي مع صدور قرار الاتحاد الأفريقي «كاف» برفع الحظر عن الملاعب الليبية؛ ما يعزز من حظوظ ممثل الكرة الليبية في المنافسة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» ممثل ليبيا الوحيد في مسابقات الأندية الأفريقية «الأهلي بنغازي» ضمن فرق المجموعة الأولى التي تضم أندية «أنيمبا» النيجيري و«أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي و«وفاق سطيف» الجزائري، وكان فريق «الأهلي بنغازي» تأهل إلى دور المجموعات عقب إقصائه نادي «موتيما» الكونغولي، بركلات الترجيح، في ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا، بعد التعادل ذهاباً وإياباً بهدف لمثله في كل مباراة.

وضمت المجموعة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية أندية «نهضة بركان» المغربي و«نابسا» الزامبي و«القطن» الكاميروني و«شبيبة القبائل» الجزائري، بينما ضمت المجموعة الثالثة أندية «ساليتاس» البوركيني و«جاراف» السنغالي و«النجم الساحلي» و«الصفاقسي» التونسيين، في حين ضمت المجموعة الرابعة أندية «الرجاء البيضاوي» المغربي و«بيراميدز» المصري و«نكانا» الزامبي و«نامينغو» التنزاني.

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لم يسبق لفريق «الأهلي بنغازي» أن التقى بهذه الفرق الأفريقية الثلاثة طوال مشاركاته القارية الماضية باستثناء فريق «وفاق سطيف» الجزائري الذي سبق أن تبارى معه في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا العام 2014 وأسفر لقاء الذهاب بتونس عن تعادل الفريقين بهدف لهدف فيما فاز «وفاق سطيف» إياباً بهدفين لصفر، ويعد «وفاق سطيف» رابع فريق جزائري يواجهه فريق «الأهلي بنغازي» خلال مشاركاته، حيث سبق أن التقى لأول مرة بفريق «مولودية الجزائر» خلال مشاركته الأفريقية العام 1976، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب ببنغازي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة شهدت إحراز أسرع هدف أفريقي ليبي بإمضاء نجمه علي مرسال بعد مرور 12 ثانية من صافرة البداية، فيما أحرز الهدف الثاني علي الميار وسجل سعد الفزاني الهدف الثالث فيما خسر «الأهلي» لقاء الإياب بالجزائر بثلاثة أهداف لهدف أحرزه قائد الفريق أحمد بن صويد، كما سبق للأهلي أن التقى فريق «مولودية وهران» خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية بالإسماعيلية العام 1997 وخسر «الأهلي» بنغازي بخمسة أهداف لهدف، كما تبارى «الأهلي» مع ممثل رابع للكرة الجزائرية خلال مشاركته الأفريقية العام 2019 بملحق الكونفدرالية وهو فريق «نصر حسين داي» الجزائري، حيث فاز «الأهلي» ذهاباً بتونس بهدف لصفر وخسر إياباً بثلاثة أهداف لهدف ليغادر السباق الأفريقي بفارق الأهداف.

أما على صعيد مواجهاته مع فرق كرة القدم بجنوب أفريقيا، فقد سبق أن التقى «الأهلي بنغازي» بممثل الكرة في جنوب أفريقيا «ماميلودي صن داونز» خلال مشاركته العام 2019 بدوري أبطال أفريقيا وأسفر لقاء الذهاب عن تعادل الفريقين سلبياً دون أهداف، فيما فاز بطل جنوب أفريقيا إياباً على ملعبه برباعية، بينما تعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها «الأهلي بنغازي» بممثل لكرة القدم بنيجيريا وهو فريق «أنيمبا» الذي سيستهل أولى مبارياته لحساب ذهاب الجولة الأولى من دور المجموعات بمواجهته على ملعبه بمدينة لاغوس النيجيرية في العاشر من شهر مارس الجاري، ثم سيلتقي في لقاء ذهاب الجولة الثانية مع فريق «وفاق سطيف» على ملعب شهداء بنينا ببنغازي يوم السابع عشر من شهر مارس الجاري، وهي أول مواجهة رسمية قارية تشهدها الملاعب الليبية بعد أكثر من سبع سنوات من الإيقاف.

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تأتي مواجهة أخرى في ختام ذهاب الجولة الثالثة وفي ثاني مبارياته على ملعبه مع فريق «أورلاند بيراتس» بطل جنوب أفريقيا في الرابع من شهر إبريل المقبل وفي مرحلة الإياب سيلتقي في أولى المباريات بفريق «أورلاند» بطل جنوب أفريقيا على ملعب الأخير في الحادي عشر من شهر أبريل ثم سيستقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي فريق «أنيمبا» النيجيري يوم 21 من شهر أبريل، وسيختتم مبارياته بمواجهة فريق «وفاق سطيف» الجزائري على ملعب سطيف يوم 28 من شهر أبريل المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني زار ملعب شهداء بنينا الدولي برفقة المهندس محمد قريميدة المكلف من الاتحاد الأفريقي «كاف» لتفقد الملعب ومختلف مرافقه، والوقوف على جاهزيته ومتابعة ما تم تنفيذه من ملاحظات لجنة التفقد والتفتيش من أجل الإسراع في معالجة النواقص والاحتياجات حتى يكون جاهزاً خلال المدة القريبة المقبلة، حيث سيستقبل الملعب الدولي مباريات فريق «الأهلي بنغازي» ممثل الكرة الليبية في الكونفدرالية أمام ممثلي الكرة في كل من الجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، فضلاً عن مباراة المنتخب الوطني «فرسان المتوسط» المقبلة أمام منتخب تونس «نسور قرطاج» ضمن إياب الجولة ما قبل الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون العام المقبل.

من لقاء الأهلي بنغازي مع موتيما الكونغولي. (الإنترنت)

العلم الليبي في الكونغو بعد التأهل الأفريقي. (الإنترنت)