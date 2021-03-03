30 لاعبا في بطولة الفصول الأربعة للشطرنج

أحمد شراطة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفصول الأربعة للشطرنج أحمد شراطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن بطولة الفصول الأربعة ستنطلق غدا الخميس بصالة الشطرنج بنادي الظهرة.

البطولة تنطلق تحت إشراف الجمعية الليبية للشطرنج وبالتعاون مع نادي الظهرة والاتحاد الفرعي للشطرنج بطرابلس، وبمشاركة 30 لاعبا موزعين على ثلاث مجموعات.

وأضاف شراطة أن البطولة مصنفة دوليا وتقام بنظام اللعب «راوند روبين» الكل يلاعب الكل، وزمن اللعب 90 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة، وتتواصل البطولة لمدة 9 أيام، بواقع جولة كل يوم، ويبدأ اللعب يومياً الساعة الخامسة مساء.

وأوضح شراطة في حالة التساوي في النقاط بين لاعبين أو أكثر يتم تحديد الترتيب في كسر التعادل وفق: نتيجة اللقاء بين اللاعبين، أو عدد مرات الفوز، أو عدد مرات بالأسود، أو سونبيرن بيرغر، أو نظام كويا للمجموعة أ فقط.