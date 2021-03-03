سرت تستعد لاستضافة بطولة ليبيا لرياضة المعاقين

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث اجتماع عُقد، اليوم الأربعاء، بديوان بلدية سرت، الاستعدادات والترتيبات المتعلقة باستضافة سرت بطولة ليبيا لرياضة المعاقين خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري.



ومن المقرر أن يشارك في البطولة أكثر من 70 رياضيًّا من ذوي الإعاقة من مدن ومناطق ليبيا المختلفة، بحضور اللجنة البارالمبية الليبية، واللجنة العليا لرفع الأثقال والاتحادات الفرعية لرياضة المعاقين، على ما أفات مصادر برئاسة الاتحاد الفرعي لذوي الإعاقة «بوابة الوسط».

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وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر استعداد بلدية سرت للتعاون وتذليل المعوقات وتوفير الإمكانات التي من شأنها إنجاح البطولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية في المدينة.



وشارك في الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ومدير إدارة الإعلام بالبلدية، ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لرياضة ذوي الإعاقة بسرت برئاسة جلول محمد.