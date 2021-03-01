مدينة سرت تحتضن بطولة ليبيا لرياضة المعاقين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 01 مارس 2021, 06:13 مساء

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر، اجتماعًا مع رئيس وعدد من أعضاء الاتحاد الفرعي لرياضة ذوي الإعاقة بسرت.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت.

وتمحور الاجتماع حول بحث وتدارس عدد من الموضوعات تتعلق باستضافة مدينة سرت بطولة ليبيا لرياضة ذوي الإعاقة بمشاركة أكثر من 71 رياضيًا يمثلون 13 منطقة في ليبيا.

وأوضح مسؤول الإعلام بالبلدية، لـ«بوابة الوسط» أن البطولة مزمع إقامتها يوم السابع عشر من شهر مارس المقبل، وتتواصل يومين بحضور اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة العليا للبطولة الكابتن عبد الرحيم الزوي، وعدد من رؤساء الاتحادات الفرعية لرياضة المعاقين.

وتم في الاجتماع استعراض البرنامج العام لمقترح البطولة واللجان المكلفة بالخصوص، والبحث عن مصادر مالية للصرف على البطولة.

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