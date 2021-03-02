حكم قضائي يعيد أنور الطشاني لانتخابات اتحاد الكرة

أنور الطشاني. (إنترنت)

قضت محكمة القضاء المدني في باب بن غشير الجزئية بطرابلس، اليوم الثلاثاء، بقبول اعتراض أنور الطشاني، الرئيس السابق لاتحاد الكرة، في الدخول لانتخابات رئاسة الاتحاد الليبي، التي ستقام في مدينة طبرق في الـ 27 من مارس الجاري.

وكان الطشاني رشح نفسه لمنصب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الانتخابات المقبلة، ولكن تم استبعاده من قبل لجنة الانتخابات، والسبب كان تقدم أحد الأندية بطعن ضده، على خلفية عدم التسليم والاستلام أثناء مغادرته منصب رئيس الاتحاد قبل أربع سنوات مضت.

وتقدم الطشاني بطعن ضد استبعاده أمام محكمة القضاء المدني، وكسب هذا الطعن، وعاد إلى سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

يذكر أن أنور الطشاني ترأس اتحاد الكرة الليبي في الفترة من 2013 -2017 ومعه توج المنتخب الليبي بكأس أمم أفريقيا للمحليين 2014 التي أُقيمت في جنوب أفريقيا.