تعرف على نتائج مباريات اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 01 مارس 2021, 09:59 مساء
مباراة التعاون وفريق الأنوار في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

حققت فرق الأهلي بنغازي ورفيق والمدينة ثلاث نقاط ثمينة، في المباريات التي جرت مساء اليوم في ملاعب صبراتة وطرابلس وبنينا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في ملعب شهداء بنينا استطاع فريق الأهلي بنغازي الفوز على فريق الصداقة، بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما طه الشريف في الدقيقة 62 ومحمد التاورغي في الدقيقة 97.

بهذه النتيجة حقق فريق الأهلي بنغازي فوزه الثاني وأصبح رصيده 6 نقاط من مباراتين، أما فريق الصداقة فبقي بنفس رصيده السابق عند 4 نقاط.

وفي ملعب شهداء الأبيار حقق فريق التعاون فوزًا مهمًّا على فريق الأنوار بتسجيله ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أهداف فريق التعاون جاءت عن طريق الشامخ القذافي في الدقيقة الرابعة، وفرج عبد الحفيظ ثنائية في الدقيقة 10 والدقيقة 76، أما أهداف الأنوار الأول جاء عن طريق اللاعب الإيفواري بكايوكو سمويل والهدف الثاني جاء عن طريق اللاعب محمد نوري العريبي في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة، بينما بقي فريق الأنوار في آخر ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.

وفي ملعب صبراتة حقق فريق رفيق فوز معتبرًا على فريق أبوسليم بهدف دون مقابل، جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 48 عن طريق دانيال.

بهذه النتيجة أضاف فريق رفيق ثلاث نقاط ثمينة بعد سلسة التعادلات، وأصبح رصيده 7 نقاط، بينما بقي فريق أبوسليم بنفس رصيده السابق عند 5  نقاط.

وفي ملعب طرابلس وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث استطاع فريق المدينة الظفر بثلاث نقاط على حساب فريق الاتحاد المصراتي الذي قدم مباراة جيدة أمام المدينة رغم الخسارة.

هدف المدينة الأول جاء في الدقيقة 31 وسجله المعتصم إسكندر، والثاني جاء في الدقيقة 92 وسجلة المعتصم أبو شناف.

بهذه النتيجة أصبح رصيد فريق المدينة 5 نقاط، وبقي فريق الاتحاد المصراتي بنفس رصيده السابق عند 4 نقاط. 

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