الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس

مالك الزناد (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد، المصنف 90 عالميًّا والفائز في 16 مباراة، نزالًا قويًّا وتحديًا جديدًا ضد الملاكم الروسي نيهاروف، المصنف 77 عالميًّا والفائز في 25 مباراة والشهير بـ«المدمر».

المباراة ستقام ببلجيكا في 28 مارس المقبل، وتستعد شركة ليبيانا للاتصالات بصفتها الراعي الرسمي للبطل مالك الزناد (28 عامًا) لتجهيز اللاعب، الذي كانت بدايته مع لعبة الملاكمة بنادي الاتحاد بطرابلس العام 2011.

بدأ الزناد مسيرته الاحترافية بمالطا في العام 2015 بالفوز على بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه في مجال الاحتراف بعروض رائعة وسلسلة من الانتصارات وصلت إلى 16 انتصارًا أغلبها بالضربة الفنية القاضية، وأبرزها فوزه على بطل بريطانيا وأيضًا على البريطانيين ويلمز وجريمن أساري، والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا.