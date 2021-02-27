الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 فبراير 2021, 05:17 مساء
مالك الزناد (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد، المصنف 90 عالميًّا والفائز في 16 مباراة، نزالًا قويًّا وتحديًا جديدًا ضد الملاكم الروسي نيهاروف، المصنف 77 عالميًّا والفائز في 25 مباراة والشهير بـ«المدمر».

المباراة ستقام ببلجيكا في 28 مارس المقبل، وتستعد شركة ليبيانا للاتصالات بصفتها الراعي الرسمي للبطل مالك الزناد (28 عامًا) لتجهيز اللاعب، الذي كانت بدايته مع لعبة الملاكمة بنادي الاتحاد بطرابلس العام 2011.

بدأ الزناد مسيرته الاحترافية بمالطا في العام 2015 بالفوز على بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه في مجال الاحتراف بعروض رائعة وسلسلة من الانتصارات وصلت إلى 16 انتصارًا أغلبها بالضربة الفنية القاضية، وأبرزها فوزه على بطل بريطانيا وأيضًا على البريطانيين ويلمز وجريمن أساري، والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى ...
ليبيا
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
النوع المتحور لفيروس «كورونا المستجد» يصل إلى ليبيا.. وإصابة 23 حالة به
ليبيا
النقابة العامة للنفط تمهل الجهات السيادية أسبوعا للرد وتنفيذ قرار زيادة مرتبات ...
ليبيا
السفير الأميركي يهاتف عقيلة صالح بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص الكراث يحدث أزمة في مقاطعة بريطانية