شنقب يترقب الموافقة على مشروعه التطويري في عالم حراسة المرمى بليبيا

مصباح شنقب (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الحارس الدولي السابق مصباح شنقب أنه خاطب هيئة الشباب والرياضة بخصوص رعاية ورشة حراس المرمى، التي يعتزم القيام بتنظيمها وينتظر موافقتها أو البحث عن أحد الرعاة.

وستكون ورشة العمل الأولى من نوعها في كرة القدم الليبية لمعرفة كيفية تطوير المستوى الفني للحارس ومعرفة أسباب انخفاض مستوى بعض الحراس والمميزات التي تسهم في تطوير الحارس المحلي.

ويعد مصباح شنقب واحدا من أبرز حراس المرمى في الكرة الليبيةظن وبرز نجمه خلال عقد الثمانينات عندما ساهم في صناعة ترشح الأهلي طرابلس لنهائي كأس الكئوس الأفريقية العام 84.

وكان شتقب أحد نجوم الفريق طيلة أكثر من عقد من الزمن وساهم في إيصال المنتخب الليبي للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 86، حيث كان المنتخب الليبي قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمونديال وفقد آخر مباراة أمام المغرب، وكثيرا ما تغنت جماهير الأهلي طرابلس بمصباح شنقب في عشرات المباريات وهتفت له لمستواه الفني المميز عبر مشوار زاخر وطويل.