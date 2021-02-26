النصر يواجه الهلال والاتحاد يصطدم بالمحلة ضمن الجولة الخامسة للدوري

مباراة سابقة بين النصر والتحدي في الدوري الممتاز. (الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، خلال الأيام الماضية، مواعيد مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز، للمجموعتين الأولى والثانية للموسم الرياضي الجاري (2020 - 2021). وجاءت مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب، للمجموعة الأولى، لهذا الموسم كالآتي:

تقام أولى المواجهات، الإثنين الموافق 1 - 3، بمباراة الأنوار والتعاون، على ملعب شهداء بنينا، في تمام الثالثة عصراً. ثاني المواجهات، الثلاثاء الموافق 2 - 3، بمباراة الأهلي بنغازي والصداقة، على ملعب شهداء بنينا، في تمام الثالثة عصراً. ثالث المواجهات، الثلاثاء الموافق 2 - 3، بمباراة شباب الجبل ونجوم أجدابيا، على ملعب شيخ الشهداء في تمام الثالثة عصراً. رابع المواجهات، الأربعاء الموافق 3 - 3، بمباراة الأخضر والتحدي، على ملعب شيخ الشهداء، في تمام الثالثة عصراً. خامس المواجهات، الخميس الموافق 4 - 3، بمباراة النصر والهلال، على ملعب، شهداء بنينا، في تمام الثالثة عصراً. سادس المواجهات، الخميس الموافق 4 - 3، بمباراة خليج سرت ودارنس، على ملعب سرت، في تمام الثالثة عصراً.

أما عن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة الذهاب، للمجموعة الثانية لهذا الموسم فجاءت كالآتي: تقام أولى المواجهات، الإثنين الموافق 1 - 3، بمباراة رفيق وأبوسليم، على ملعب صبراتة، في تمام الثالثة والنصف عصراً. وثاني المواجهات، الثلاثاء الموافق 2 - 3، بمباراة الخمس والشط، على ملعب الخمس، في تمام الثالثة والنصف عصراً. وثالث المواجهات، الأربعاء الموافق 3 - 3، بمباراة الأوليمبي والسويحلي، على ملعب الزاوية، في تمام الثالثة والنصف عصراً.

ورابع المواجهات، الخميس الموافق 4 - 3، بمباراة الاتحاد والمحلة، على ملعب طرابلس، في تمام الثالثة والنصف عصراً. وخامس المواجهات، السبت الموافق 6 - 3، بمباراة الاتحاد المصراتي والوحدة، على ملعب مصراتة، في تمام الثالثة والنصف عصراً. وسادس المواجهات، السبت الموافق 6 - 3، بمباراة الأهلي طرابلس والمدينة، على ملعب طرابلس، في تمام الثالثة والنصف عصراً.

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يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تقوم بإعلان المواعيد الزمنية للمباريات بصورة أسبوعية وليس بصورة كاملة.

كما كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد المباراة المؤجلة بين فريقي الأنوار والأهلي بنغازي من الأسبوع الثاني، ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى. وكانت المسابقات أجلت هذه المباراة بسبب ارتباط الأهلي بنغازي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تأهل فيها إلى دور المجموعات.

وقالت «المسابقات»، في بيان نشرته صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر «فيسبوك»، إن المباراة ستقام بين الفريقين السبت الموافق 6 من شهر مارس المقبل، على ملعب شهداء بنينا.

كما أعلنت اللجنة العامة لتنظيم المسابقات الموعد الرسمي والجديد للقاء نادي المدينة وفريق الاتحاد المصراتي، حيث تقرر أن يقام يوم الإثنين 1 مارس المقبل، على الساعة الثالثة بملعب طرابلس، دون حضور الجمهور.

من جانبه، يتواجد هذه الأيام بمدينة بنغازي، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المونتينيغري زوران فيليبوفيتش؛ لمتابعة مباريات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، حيث حضر مباراة فريق الهلال أمام الأنوار، التي أُقيمت الإثنين، بملعب شهداء بنينا، التي أسفرت عن فوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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كما أنه تابع الثلاثاء مباراة النصر وخليج سرت، واختتم زيارته لمدينة بنغازي بحضور مباراة التحدي وضيفه الصداقة التي أُقيمت الأربعاء. كما أن مدرب «فرسان المتوسط» سيقوم بعدة زيارات لأندية النصر والأهلي بنغازي والتحدي والهلال.

وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها ضمن برنامج وخطة عمل المدرب الجديد للمنتخب الوطني، الذي سيقوم بعدة جولات وزيارات تتضمن متابعة لمباريات الدوري الليبي من مختلف الملاعب من أجل الوقوف على جاهزية أبرز اللاعبين لاختيارهم لقائمته التي سيعلنها خلال الفترة القريبة المقبلة استعداداً للاستحقاقات والالتزامات الدولية المرتقبة التي تنتظر المنتخب الليبي خلال هذا العام، لعل أبرزها مبارياته المتبقية ضمن تصفيات الـ«كان»، وخوضه غمار تصفيات بطولة كأس العالم، إلى جانبه مشاركته أواخر العام الحالي في بطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام بالدوحة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

من مران الأهلي طرابلس. (الإنترنت)