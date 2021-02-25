11 مباراة في دوري القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 25 فبراير 2021, 09:35 مساء
جانب من مباريات كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

تتواصل مباريات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، حيث تقام يوما الجمعة والسبت 11 مباراة موزعة كالآتي: 

بالمنطقة الأولى ستقام السبت مباراة واحدة تجمع بين دارنس ونجوم درنة.

وبالمنطقة الثالثة ستقام غدًا الجمعة على ملعب الأكاديمية، مواجهة بين الأحرار والتحدي، وعلى ملعب نادى التحدي الشموع يتبارى مع الصخرة. والسبت ستقام على ملعب الأكاديمية مباراتان، الأولى الأفريقي مع النصر، ويعقبها لقاء الإشعاع مع الجهاد.

وبالمنطقة الرابعة ستقام الجمعة على ملعب أكاديمية بن عاشور مباراتان، الشط يلتقي التحدي طرابلس، والشرطة مع حي دمشق.

والسبت ستقام على نفس الملعب مباراة واحدة ستجمع أبومليانة والميثاق.

وبالمنطقة الخامسة ستقام السبت ثلاث مباريات على ملعب يفرن، ككلة يلتقي المسيرة، وعلى ملعب القلعة، النضال يتبارى مع يفرن، وعلى ملعب جادو، الباروني مع الوحدة ويفات.

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