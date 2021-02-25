اجتماع للجنة الإشراف على انتخابات الرياضات الجوية

اجتماع للجنة الإشراف على انتخابات الرياضات الجوية. (إنترنت)

عقدت لجنة الإشراف على العملية الانتخابية للاتحاد العام الليبي للرياضات الجوية، اجتماعها الأول برئاسة لطفي قدور، وعضوية الهادى قباصة، مقرر اللجنة وعلي عامر عبدالغني، عضو اللجنة.

وتم خلال الاجتماع اتخاد كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية من إعداد النماذج، وتحديد الموعد الزمني ومكان انعقاد الجلسة الانتخابية، والاتفاق على عدة نقاط تنظيمية.

وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتمدت اجتماع الجمعية العمومية للرياضات الجوية برئاسة علي جبريل احنيش في القرار رقم 27 الصادر عن الهيئة.

وكان اجتماع الجمعية العمومية عقد في 30 يناير بطرابلس، وناقش العديد من المواضيع، من بينها الإعداد لانتخابات الاتحاد.

وقد شكل الاتحاد لجنة للإعداد والإشراف على العملية الانتخابية، وضمت في عضويتها حسني على الملقش، رئيسا، ولطفي الصيد قدور عضوا، والهادي الطيب قباصة عضوا، وتشكيل لجنة الطعون المتكونة من المستشار محمد الراشرش رئيسا، وعضوية محمد عبدالله الرماح ووائل محمد العلمي.

ومن المقرر أن تحدد الجنة موعد الانتخابات وتحديد شروط الترشح لرئاسة الاتحاد والمكتب التنفيذي.