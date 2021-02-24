طائرة السويحلي تجتاز الاتحاد المصراتي وتتأهل لنهائيات كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 فبراير 2021, 03:34 مساء
جانب من منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

انضم السويحلي إلى عقد المتأهلين لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة رفقة الهلال والأهلي طرابلس، بعد فوزه أمس الثلاثاء على جاره الاتحاد المصراتي في المباراة التى جمعتهما بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

جاءت المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها 25/15، و25/20، و25/21، وأدار المباراة الحكمان عبدالسلام الرفاعي وعبدالحكيم رمضان.

تقام نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بمدينة طرابلس في مارس المقبل بحسب آخر المقترحات المقدمة على مائدة اتحاد الكرة الطائرة الليبية.

سبق وتأهل الهلال لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بعد فوزه الإثنين في نهائي المجموعة الأولى على الأهلي بنغازي، في المباراة التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

تواصلت المباراة لخمسة أشواط، وتقدم الهلال بنتيجة الشوطين الأول والثاني 25/22، و25/23، أما الشوطان الثالث والرابع فكان التفوق فيهما للأهلي بنغازي 25/18، و25/23، فتم اللجوء للشوط الخامس الذي حسمه الهلال لصالحه بفارق نقطتين 15/13.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من: الدولي حسين البركي حكما أول وعلي الأوجلي حكما ثانيا، وحكما الراية عصام الفسي واعبيد البرغثي، والمسجلان وائل بوشعالة وبدر البرهمي.

جانب من منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)
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