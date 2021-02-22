طائرة الأهلي طرابلس والسويحلي تتلقيان رسالة تأجيل بطولة الأندية العربية 39

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 22 فبراير 2021, 11:55 صباحا
منافسات في طائرة الأندية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر الاتحاد العربي للكرة الطائرة قرارًا بتأجيل البطولة العربية للأندية رقم 39، موجهًا بهذا الخصوص رسالة إلى نواب وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للكرة الطائرة.

وجاء في الرسالة «بناءً على توصية الفريق الوطني لمحاربة فيروس كورونا بالبحرين، الذي أوصى بعدم استضافة أي فعاليات أو مسابقات، وحفاظًا على صحة وسلامة المشاركين من فنيين ورياضيين، فقد قرر الاتحاد البحريني للكرة الطائرة تنفيذًا للتوصية المذكورة تأجيل البطولة العربية للأندية 39 للكرة الطائرة».

وأضافت الرسالة: «البطولة كان مقررًا لها أن تقام خلال الفترة من 18 إلى 29 مارس المقبل، وذلك حتى إشعار آخر على أن نوافي الاتحاد العربي بالموعد الجديد حال تحسن الوضع الصحي للجائحة، متمنين للجميع موفور الصحة والعافية».

يذكر أن 22 ناديًا من 13 دولة عربية أكدت مشاركتها في البطولة، ومن بينها ناديا الأهلي طرابلس والسويحلي من ليبيا.

يشار إلى أن النسة 38 أقيمت بمصر وتوج ببطولتها الأهلي المصري، بعد فوزه في المباراة النهائية على الزمالك المصري بثلاثة أشواط لصفر.

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