«المسابقات» تحدد موعد مواجهة الأهلي بنغازي والأنوار.. ولقاء المدينة ضد الاتحاد المصراتي في الدوري

الأهلي بنغازي. (إنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن موعد المباراة المؤجلة بين فريقي الأنوار والأهلي بنغازي من الأسبوع الثاني، ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى.

وقالت «المسابقات» في بيان نشرته صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر «فيسبوك»، إن المباراة ستقام بين الفريقين السبت الموافق 6 من شهر مارس المقبل، على ملعب شهداء بنينا.

كما أعلنت اللجنة العامة لتنظيم المسابقات عن الموعد الرسمي والجديد للقاء نادي المدينة وفريق الاتحاد المصراتي، حيث تقرر أن يقام يوم الإثنين 1 مارس المقبل، على الساعة الثالثة بملعب طرابلس، دون حضور الجمهور.