ندية وإثارة وتشويق في بطولة الديوانية للشطرنج

جانب من الشطرنج الليبي. (إنترنت)

تتواصل بمدينة مصراتة، بطولة الديوانية للشطرنج، التي تشهد ندية وإثارة وتشويقا، وجاءت أبرز نتائج الجولة السادسة أمس كالآتي:

تعادل المتصدر رامي عمار مع محمد السوري، وتعادل أيضا الناشئ عمر فطيس مع محمد كرناف، وفوز خالد جعفر على خليفة الفقي، وفوز عبدالله الفيتوري على عادل بنور، وأحمد عزالدين على نوري المحيشي، وعز الدين رحومة، على عبدالمنعم دعدوش، وفيصل زقطة على عبدالعزيز بن نصر.

وجاء الترتيب بعد الجولة السادسة:

تساوى في الصدارة اللاعبان رامي عمار وخالد جعفر برصيد خمس نقاط لكل منهما، وكسر التعادل لصالح اللاعب رامي عمار، ومن خلفهما كوكبة من اللاعبين برصيد 4.5 نقطة، وهم محمد السوري وعمر فطيس، ومحمد كرناف، وعبدالله الفيتوري ورمضان فكرون، ومن خلفهم أربعة لاعبين برصيد أربع نقاط، وهم عزالدين رحومة، وفيصل زقطة وأحمد نصرالدين ومحمد حميدة.

وفي أهم مباريات الجولة السابعة، لقاء المتصدرين رامي عمار تصنيف (2035) مع خالد جعفر (1754)، ومحمد السوري (2018) يتبارى مع رمضان فكرون (1817)، وعبدالله الفيتوري (1918) يواجه محمد كرناف (1852)، وعمر فطيس (1422) يلتقي أحمد نصر الدين (1903)، وعز الدين رحومة (1709) مع محمد حميدة (1511)، وفيصل زقطة (1673) يلتقي حمدي العقوري (1797).