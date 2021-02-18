اليوم.. 3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة

جانب من مباريات كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، بالمنطقة الخامسة.

ويشهد ملعب الرحيبات لقاء الباروني مع النضال (كاباو)، وعلى ملعب القلعة، يتبارى يفرن مع العبور أم الجرسان، وبملعب مرزق تنطلق مباريات المنطقة السادسة بلقاء الريف والتحدي.

وغدا الجمعة ستقام ثلاث مباريات أيضا بالمنطقة الثالثة، التحدي نصراتة يستضيف الشموع، وبملعب الأكاديمية، الأحرار يتبارى مع الصخرة، وعلى ملعب أكاديمية بن عاشور أبومليانة يلتقى اليرموك.

والسبت يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات أيضًا، على ملعب الأكاديمية بزليتن ستقام مباراتان الأولى تجمع النصر مع الإشعاع، وتعقبها مباراة الأفريقي والجهاد، وعلى ملعب أكاديمية بن عاشور التحدي طرابلس مع حي دمشق.