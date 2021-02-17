فوز السويحلي على التحدي في كأس الطائرة

السويحلي يفوز على التحدي في الطائرة (إنترنت)

حقق أمس الثلاثاء فريق السويحلي الفوز على التحدي في مسابقة كأس الطائرة لفرق المجموعة الثانية بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25/ 13، 25 /13، 25/ 22)، على أن يقام الثلاثاء المقبل مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي لتحديد المتأهل لنهائيات كأس ليبيا عن المنطقة الثانية.



أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حسين الغيراني حكما أول ومفتاح أبوزويدة حكما ثانيا، والمسجلان فتح الله الروياتي وعلي العلواني، وحكما الراية عبدالسلام بلعوطة وعلي الرجوبي.

وتقام مباراة اليوم الأربعاء بالقاعة الكبرى بطرابلس بين الأهلى طرابلس والجزيرة لتحديد المتأهل للنهائيات عن المنطقة الثالثة.

أما عن مسابقة الكأس للمجموعة الأولى سيلتقى السبت بالمجمع الرياضي ببنغازي فريقا الهلال والنصر، والفائز منهما سيلاقى الأهلي بنغازي الإثنين لتحديد المتأهل عن هذه المنطقة.

يشار إلى أن نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة ستقام بنظام التجمع بمشاركة الفرق المتأهلة من المجموعات الثلاث.