4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 07:20 مساء
فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

جرت اليوم الثلاثاء، 5 مباريات ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في الدوري على النحو التالي:

في ملعب درنة عاد فريق التحدي بفوز ثمين بعد فوزه على فريق دارنس بنتيجة هدف دون رد، سجله أحمد أبوخريص في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة أصبح فريق التحدي بـ6 نقاط من (فوز وخسارة) أما فريق دارنس فبقي بنفس رصيده السابق نقطتين.

وفي ملعب الصداقة بشحات، ورغم برودة الطقس وسقوط الثلوج في منطقة الجبل الأخضر، استطاع فريق الصداقة بشحات الفوز على فريق نجوم أجدابيا بنتيجة هدفين نظفين، سجلهما محمد الكوري ومحمد بلاش.

وبهذه النتيجة رفع فريق الصداقة بشحات رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، أما فريق نجوم أجدابيا فأصبح رصيده نقطة واحدة فقط.

وانتهت مباراة الخمس والمحلة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب الخمس، حيث سجل للمحلة نصر دلة، وسجل للخمس اللاعب أيوب عبد الله.

وبهذه النتيجة أضاف فريق الخمس نقطة في رصيده وأصبح بـ3 نقاط، والمحلة أضاف نقطة وأصبح رصيده نقطتين.

وفي ملعب طرابلس، أُقيمت مباراة الأهلي طرابلس والشط، وانتهت بفوز الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، وشهدت خروج البطاقة الحمراء للاعب الشط محمد اقصوده.

أهداف الأهلي جاءت من ركلتي جزاء سجلهما معتز المهدي في الدقيقيتن 30 و36 من زمن الشوط الأول، وقلص الفارق للشط اللاعب الصغير الكانوني في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة أصبح فريق الأهلي طرابلس 7 نقاط من ثلاثة مباريات (2 فوز وتعادل) أما فريق الشط فرصيده نقطة واحدة من (خسرتين وتعادل).

وفي ملعب الزاوية عاد فريق أبو سليم بفوز ثمين وثلاث نقاط مهمة، بعد فوزه على فريق الأولمبي بالزاوية، بنتيجة هدفين مقابل هدف سجل لأبو سليم فراس جمعة والمحترف كرست، وقلص الفارق للأولمبي اللاعب رامي الطالب.

بهذه النتيجة أصبح رصيد أبوسليم  4 نقاط والأولمبي بنفس رصيده السابق نقطتين.

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