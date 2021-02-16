المصراتي: زيارة لجنة «كاف» في ليبيا كانت إيجابية

مستشار الهيئة العامة للشباب والرياضة المبروك المصراتي. (إنترنت)

أكد المبروك المصراتي، مستشار الهيئة العامة للشباب والرياضة، أن زيارة وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» كانت إيجابية.

وأوضح أن اللجنة طالبت بتنفيذ بعض الملاحظات الفنية والأمنية حول الملاعب لسلامة الجمهور، وإنجاح المباريات، متابعًا أن هذه الملاحظات مهمة بشكل عام.

وقال المصراتي في تصريحات تلفزيونية لقناة «سلام» إن ما يرصد من ميزانية من جانب الدولة للهيئة العامة للشباب والرياضة غير كاف لصيانة المنشآت والمرافق الرياضية.

وذكر أنه لا بد أن تكون قناعة الحكومة أكبر بالرياضة، مشيرًا إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ سنوات لم تولي الاهتمام الكافي بالرياضة، مؤكدًا أنه استبشر خيرا بتصريحات رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد دبيبة بالاهتمام بقطاع الشباب والرياضة.