التحدي ضد نجوم صرمان.. من يتوج بكأس السوبر للقدم المصغرة؟

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 04 فبراير 2021, 04:25 مساء
نجوم صرمان. (إنترنت)

ينطلق غدا الجمعة على ملعب نادي الإشعاع بزليتن، الموسم الرياضي الجديد لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2020-2021، بمباراة الكأس الممتازة (السوبر)، التي ستجمع نادي التحدي مصراتة بطل الدوري ونادي نجوم صرمان.

يشار إلى أن الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، سيكون هذا العام بمشاركة 50 فريقا موزعة على خمس مناطق، وبنظام المرحلتين، المرحلة الأولى  على مستوى الاتحادات الفرعية (ذهاب وإياب) ويصعد على كل خمس أندية ناد واحد إلى المرحلة الثانية، التي ستكون بنظام التجمع أو بنظام المناطق. 

ووزعت الفرق المشاركة وفق التالي:

المنطقه الأولى: ضمت 10 فرق هي: الصقور والشباب والمحلة ودارنس والنسور واتحاد الفتائح والجامعة السنوسية والمولودية والأندلس والهلال طبرق.

المنطقة الثانية: لم تجهز بعد.

المنطقة الثالثة: 7 فرق هي: التحدي مصراتة والجهاد والشموع والأحرار والإشعاع والأفريقي زليتن والنصر زليتن.

المنطقة الرابعة: 8 فرق هي: أبومليانة والمدينة واليرموك وحي دمشق والشرطة والميثاق الزهراء والتحدي طرابلس والشط.

المنطقة الخامسة: ضمت 17 فربقا هي: نجوم صرمان والنجم الرابطي ونجوم صبراتة والمسيرة بئر غنم والنضال كاباو والنضال ظاهر الجبل والوحدة ويفات والباروني والوحدة الزنتان وككلة ونجوم الصابرية والعبور والتحدي بئر غنم والنصر الزنتان ويفرن والازدهار والقلعة والانتفاضة المطرد.

المنطقة السادسة: تشكلت من 8 فرق هي: الشروق وغدوة والريف وتساوة والتحدي مرزق والنصر بندليف والنسور القليب والإيمان أم الأرانب.

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