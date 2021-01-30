82 مشاركا في دورة الإدارة الرياضية بالجنوب الليبي

دورة الإدارة الرياضية بالجنوب الليبي (إنترنت)

اختتمت بقاعة مركز اللغات بجامعة سبها دورة الإدارة الرياضية تحت إشراف منظمة النخبة للتنمية الشبابية والرياضية، حيث حاضر فيها حسن بن مولاهم وسط مشاركة 82 فردا من أندية مناطق سبها والقطرون وأوبارى ومرزق وربراك الشاطي والبوانيس وسمنو.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال حسن بن مولاهم: «الدورة كانت تحت إشراف منظمة النخبة الشبابية الرياضية وبالتعاون مع الاتحاد العام الليبي لكرة القدم والاتحاد الفرعي لكرة القدم وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة سبها والإدارة العامة للنشاط المدرسي، وهدفت إلى التعرف على مفهوم الإدارة الرياضية وأهميتها ومكوناتها وطرق تنظيم البطولات الرياضية».

وأضاف: «اشتملت الدورة على عدة محاور من بينها مقدمة عن الإدارة الرياضية وأنواع الإدارة ومهارات المشرف الإداري ومكونات الإدارة الرياضية والكفاءة والفاعلية وعناصر الإدارة والتنظيم والتوجيه والرقابة والمتابعة وكتابة التقارير وأهمية البطولات الرياضية وأهداف البطولات الرياضية».

واختتم بن مولاهم: «منحت للمشاركين شهادات معتمدة من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم والاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية ومنظمة النخبة الشبابية».

دورة الإدارة الرياضية بالجنوب الليبي (إنترنت)