6 أهداف في مباريات اليوم الثاني من الدوري الممتاز

فريق الوحدة. (إنترنت)

أقيمت اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع الأول من المجموعة الأولى، من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكانت أولى المباريات التي أقيمت اليوم، بين فريقي دارنس وشباب الجبل على ملعب طبرق، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسجل لدارنس لاعبه إبراهيم الجارح، وفي الشوط الثاني تمكن شباب الجبل من إدراك هدف التعادل عن طريق سراج الهلودي، ليحصل كل منهما على نقطة.

وفي المباراة الثانية واجه فريق التحدي نظيره الأنوار على ملعب شهداء بنينا، وتمكن الأول من تحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله جلال الزوي في الشوط الأول، وتمكن من الحفاظ عليه ليقتنص أول ثلاث نقاط غالية.

أما المباراة الثالثة والأخيرة فكانت تجمع بين فريقي الوحدة وأبو سليم، بملعب طرابلس، وانتهت بفوز فريق الوحدة بثلاثية دون رد، وجاءت الأهداف عن طريق صهيب البوش، وعبدالله أربيش، ومحمد التجاني.

بهذه النتيجة تصدر الوحدة صدارة المجموعة الثانية مع فريق الاتحاد مصراته برصيد ثلاث نقاط.