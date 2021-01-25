12 ناديا مدعوة لاجتماع «عمومية الرياضات الجوية»

قفز بالمظلات (أرشيفية : الإنترنت)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرياضات الجوية، اجتماعًا عايًا، السبت المقبل، بقاعة الاجتماعات بشركة الهروج بطرابلس، ووجهت الدعوة لحضور الاجتماع للأندية المهتمة بلعبة الرياضات الجوية.

الأندية هي بارشي (المرج) وصقور بنغازي وسماء بنغازي والجفرة للطيران والباز (ترهونة) وطرابلس للرياضات الجوية والاتحاد العسكري ونجوم الجبل (يفرن) ونادي أبرني (جادو) وصقور الزنتان والمدار الجوي (الزنتان) ونادي الزاوية.

وستتم مناقشة عديد المواضيع، من بينها ميزانية العام 2021، والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية ومن بينها منتخب القفز الحر.

قفز بالمظلات (أرشيفية : الإنترنت)