تعادل بطعم الخسارة لليبيا في بطولة «الشان»

المنتخب الوطني للمحليين. (إنترنت)

انتهت مباراة المنتخب الوطني للاعبين المحليين، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضن منافسات بطولة الشان 2021.

وجاء هدف المنتخب الوطني الوحيد عن طريق اللاعب معتز المهدي، في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وتمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من تعديل النتيجة في آخر الشوط الثاني لتنتهي المبارة بالتعادل بهدف لمثله.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما تأتي الكونغو في المركز الأول برصيد أربع نقاط من فوز في الجولة الأولى على حساب الكونغو برازافيل وتعادل أمام ليبيا.