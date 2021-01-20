طلعت يوسف يصل إلى طرابلس لقيادة «الأهلي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 20 يناير 2021, 11:32 مساء
طلعت يوسف. (المركز الإعلامي)

وصل، مساء اليوم الأربعاء، الكابتن طلعت يوسف إلى طرابلس، استعدادًا لمباشرة مهامه مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس».

وكانت إدارة «الأهلي طرابلس» تعاقدت مع المدرب طلعت يوسف لمدة موسمين خلفًا للتونسي جلال القادري، بعد خروج الفريق المبكر من كأس «الكونفدرالية».

وهذه هي ثالت مرة يدرب فيها طلعت يوسف فريق «الأهلي»، وقد حقق مع معه بطولة الدوري الليبي والوصول بالفريق إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المقرر أن يتم تقديم طلعت يوسف يوم غد الخميس، في مؤتمر صحفي بالنادي «الأهلي» على تمام الساعة 11 صباحًا.

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