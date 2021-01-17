أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس الأربعاء

ساسي أبوعون (أرشيفية : الإنترنت)



أعلن رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون عن إطلاق صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيتمتع بالذمة المالية المستقلة ويسهم في مساعدة ورعاية كل المنتمين للنادي من مختلف الشرائح الرياضية الذين يتعرضون لظروف صحية واجتماعية، وسيتم تسمية رئيس له خلال الأيام المقبلة.



وقال أبوعون في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «إن الهدف من الصندوق تأكيد قيم التكافل الاجتماعي والحرص على الاهتمام بشخصيات قدمت للأهلي».



وأعلن أبوعون أنه سيتم إطلاق راديو الأهلي قريبا، كما أعلن أن التعاقد مع المدرب المصري المعروف طلعت يوسف سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وسيكون الرهان معه على إحراز بطولة الدوري، وسيصل طرابلس الأربعاء المقبل.

يذكر أن طلعت يوسف سبق وأن خاض تجربة تدريب فريق الأهلي طرابلس ويعرف تفاصيل الكرة الليبية جيدا.