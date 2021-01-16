الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب الحكومة

إنفانتينو والشلماني (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في تصريح له عبر قناة «ليبيا الرياضية» أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل عاجل.

وأضاف قائلا: «الزيارة هدفها دراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية لاحتضان المنافسات القاريّة ورفع الحظر، لتتمكن المنتخبات والأندية من اللعب على ملاعبنا بعد طول غياب».



وأكمل الشلماني: «الكرة الآن في ملعبنا وملعب الحكومة الليبية عبر هيئة الشباب والرياضة، كونها المسؤولة عن ملف المنشآت الرياضية ودروها في موقع المسؤولية عن نجاح الملف ورفع الحظر عن ملاعبنا».

وواصل قائلا: «نشكر الدول التي ساندتنا ووقفت معنا لاعتماد مشروع قرار رفع الحظر عن ملاعبنا، ومن بينها مصر والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي وبوركينا فاسو وتشاد».

يشار إلى أن الشلماني أوضح فى اجتماع «كاف» ما تتعرض له الفرق والأندية الليبية من تكاليف وتأثير السفر وكذلك المظالم التحكيمية خصوصا ما تعرض له نادي الأهلي بنغازي أخيرا، وهناك تفهم كبير في «كاف» لهذه القضية.