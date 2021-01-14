جلال شاهين يهاجم الاتحاد العربي للشطرنج بسبب والده

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 14 يناير 2021, 09:11 مساء
نجم الشطرنج الليبي محمد شكري شاهين. (إنترنت)

أعرب لاعب الشطرنح المعروف جلال شاهين عن استيائه واستياء أسرة الرياضة الليبية من تجاهل موقع الاتحاد العربي للشطرنج ذكر اسم والده محمد شكري شاهين، باعتباره أحد المؤسسين للاتحاد العربي ورئيسا سابقا له.

ودعا في تصريح إلى «بوابة الوسط» الجهات المسؤولة في الرياضة الليبية لرد الاعتبار لوالده والشطرنج الليبي، حيث شارك السيد محمد شاهين صحبة السيد عبدالرحمن كريفة في الاجتماع التأسيسي بدمشق العام 1975.

وطالب جلال شاهين الاتحاد العربي للشطرنج بالاعتذار وكتابة اسم المؤسسين بشكل كامل، وعدم تجاهل مؤسس تاريخي للاتحاد، مؤكدا أنه اتصل بنائب رئيس الاتحاد العربي سامي سفاريني وأبلغه احتجاجه الشديد، مستغربا صمت الاتحاد الليبي للعبة وعدم مبالاته حتى الآن.

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