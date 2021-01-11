17 مشاركا في دورة مدربي «بناء الأجسام».. وبطولة تخليد لاسم الأدهم

البطل الراحل مبارك الأدهم (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت بصالة كلية التربية البدنية بطرابلس دورة الحصول على الرخصة «C» لمدربي رياضة بناء الأجسام.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، قال رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام عن المنطقة الغربية إبراهيم مادي: «هذه الدورة ننظمها بالتنسيق والتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وتستهدف 17مشاركًا من مدن طرابلس والخمس ومصراتة وبنغازي».

وأضاف مادي قائلاً: «الدورة ستتواصل حتى الخميس المقبل، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، من بينها مبادئ علم التدريب والانتقاء في المجال الرياضي والاختبارات والقياسات والتغذية في المجال الرياضي، مع تطبيقات عملية في التدريب وعلم النفس الرياضي».

وأكمل: «يتضمن البرنامج الحديث عن المنشطات والإسعافات الأولية والإصابات والتشريح الفسيولوجي والتنظيم والتخطيط في المجال الرياضي، وتطبيقات عملية في علم التدريب الرياضي، مع مراجعة وتطبيقات عن الدورة، وتختتم بالامتحانات».

واختتم مادي قائلاً: «المجتازون للدورة بنجاح ستمنح لهم شهادات معتمدة من الاتحاد الفرعي والاتحاد العام لبناء الأجسام وكلية التربية البدنية».

في سياق متصل اعتمد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام تنظيم بطولة سنوية تخليدًا ووفاءً لاسم الراحل البطل مبارك الأدهم.