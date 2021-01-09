انتخابات اتحاد الكرة الليبي تشترط النزاهة من التهم المخلة بالشرف

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم خلال انعقادها في الخامس من يناير الجاري بمدينة رأس لانوف، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد.

يأتي هذا اعتبارًا من السادس من يناير الجاري، ولمدة عشرين يومًا تنتهي بنهاية دوام العمل في 26 يناير الجاري، وعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلباتهم مستوفاة الشروط والمستندات المطلوبة إلى مكتب المحفوظات بالأمانة العامة مع تسديد قيمة الرسوم المحددة بألف دينار.

وأوضح البيان أنه يجب أن تتوفر في المترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الشروط التالية: «ألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وأن يكون مقيمًا في ليبيا إقامة ثابتة، وغير مرتبط بأي عمل يتطلب تواجده خارج ليبيا لمدة تزيد على 3 أسابيع، وألا يكون محكومًا عليه في تهم مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون المترشح لديه اهتمام ونشاط فعلي بكرة القدم ممارسة وإدارة بالنوادي، أو الاتحادات الرياضية بما لا يقل عن خمس سنوات».

وأضاف البيان: «يتقدم المترشح بسيرته الذاتية موضحًا فيها تاريخ الميلاد والخبرة وأية معلومات شخصية يرغب في بيانها، مرفقة بشهادة الميلاد والخبرة، وتسديد الرسوم المالية المقررة بألف دينار لدى المكتب المالي بالاتحاد، مع إرفاق صورة من تسديد الرسوم بملف المترشح، ويتم تقديم الطلبات بالحضور الشخصي للمترشح».