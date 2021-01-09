انتخابات اتحاد الكرة الليبي تشترط النزاهة من التهم المخلة بالشرف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 يناير 2021, 05:26 مساء

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم خلال انعقادها في الخامس من يناير الجاري بمدينة رأس لانوف، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد.

يأتي هذا اعتبارًا من السادس من يناير الجاري، ولمدة عشرين يومًا تنتهي بنهاية دوام العمل في 26 يناير الجاري، وعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلباتهم مستوفاة الشروط والمستندات المطلوبة إلى مكتب المحفوظات بالأمانة العامة مع تسديد قيمة الرسوم المحددة بألف دينار.

وأوضح البيان أنه يجب أن تتوفر في المترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الشروط التالية: «ألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وأن يكون مقيمًا في ليبيا إقامة ثابتة، وغير مرتبط بأي عمل يتطلب تواجده خارج ليبيا لمدة تزيد على 3 أسابيع، وألا يكون محكومًا عليه في تهم مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون المترشح لديه اهتمام ونشاط فعلي بكرة القدم ممارسة وإدارة بالنوادي، أو الاتحادات الرياضية بما لا يقل عن خمس سنوات».

وأضاف البيان: «يتقدم المترشح بسيرته الذاتية موضحًا فيها تاريخ الميلاد والخبرة وأية معلومات شخصية يرغب في بيانها، مرفقة بشهادة الميلاد والخبرة، وتسديد الرسوم المالية المقررة بألف دينار لدى المكتب المالي بالاتحاد، مع إرفاق صورة من تسديد الرسوم بملف المترشح، ويتم تقديم الطلبات بالحضور الشخصي للمترشح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

15 يناير.. اختبار جديد لظهور الدوري الليبي للنور
رياضة محلية
«كورونا» يساعد ليفربول على استعادة عافيته والثأر من أستون فيلا
رياضة عالمية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
سريلانكا تصر على إحراق جثامين المتوفين بـ«كوفيد-19» ولا سيما المسلمين
دولى
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
قرعة وتأجيل.. تعرف على مواجهات أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
البعثة الأممية ترحب بأول 4 انتخابات للمجالس البلدية في العام 2021
ليبيا
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ