قرعة وتأجيل.. تعرف على مواجهات أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 07 يناير 2021, 08:46 مساء
مواجهة سابقة في الدوري الممتاز. (أرشيفية : إنترنت)

جرت قبل قليل عبر قناة ليبيا الرياضية، قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم، الذي سيشارك فيه 24 فريقًا على مجموعتين، كل مجموعة 12 فريقًا.

المجموعة الأولى في المنطقة الشرقية، وتضم فرق الأهلي بنغازي والهلال والتحدي والنصر وخليج سرت والأخضر ودارنس وشباب الجبل ونجوم أجدابيا والأنوار والصداقة والتعاون.

وضمت المجموعة الثانية في المنطقة الغربية فرق الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والوحدة والسويحلي والخمس والاتحاد المصراتي ورفيق والشط والأولمبي والمحلة وأبوسليم.

وأعلن رئيس لجنة المسابقات حسين البوسيفي أن موعد انطلاق الدوري سيكون في الـ25 من شهر يناير بسبب عدم اكتمال لجنة القيد من عملها، وأن نظام البطولة سيكون بدوري رباعي الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون مباريات هذا الدور في ملاعب محايدة والمباراة النهائية سيتم اختيار ملعب لها من قبل لجنة المسابقات، وفي حالة انتهاء الوقت القانوني للمباراة النهائية سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

وسيكون الصعود للدوري الممتاز لفريقين، بعد إجراء دوري رباعي لأواخر الترتيب في المجموعتين، كل مجموعة فريقين من فرق الدرجة الأولى.

وأسفرت قرعة الأسبوع الأول عن الآتي:

المجموعة الأولى «المنطقة الشرقية»:
الأسبوع الأول: التعاون يلتقي سرت، والصداقة يلتقي الأخضر، والأهلي بنغازي يلتقي الهلال، ودارنس يلتقي شباب الجبل، والتحدي يلتقي الأنوار، والنصر يلتقي نجوم أجدابيا.

والمجموعة الثانية «المنطقة الغربية»:
الأسبوع الأول: الاتحاد يلتقي الخمس، والسويحلي يلتقي المدينة، والأولمبي يلتقي رفيق، والشط يلتقي الاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس يلتقي المحلة وأبوسليم يلتقي الوحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدافع في إنجلترا للحصول على أسرّة للمرضى مع تزايد انتشار «كورونا»
دولى
ترقب في الوسط الليبي على الطعن في مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني وغينيا ...
رياضة محلية
بعد إيران.. مذكرة توقيف عراقية بحق ترامب على خلفية اغتيال سليماني والمهندس
عربى
صدمة عالمية بعد اجتياح أنصار ترامب مبنى «الكابيتول» ودعوات لتنحيته
دولى
اليابان تعلن حالة طوارئ لمكافحة «كورونا» في منطقة طوكيو الكبرى
دولى
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
خلال رئاستها مجلس الأمن.. تونس تأمل بصدور قرار نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمديد حظر ترامب على «فيسبوك» «لأجل غير مسمى»