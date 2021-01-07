قرعة وتأجيل.. تعرف على مواجهات أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

مواجهة سابقة في الدوري الممتاز. (أرشيفية : إنترنت)

جرت قبل قليل عبر قناة ليبيا الرياضية، قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم، الذي سيشارك فيه 24 فريقًا على مجموعتين، كل مجموعة 12 فريقًا.

المجموعة الأولى في المنطقة الشرقية، وتضم فرق الأهلي بنغازي والهلال والتحدي والنصر وخليج سرت والأخضر ودارنس وشباب الجبل ونجوم أجدابيا والأنوار والصداقة والتعاون.

وضمت المجموعة الثانية في المنطقة الغربية فرق الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والوحدة والسويحلي والخمس والاتحاد المصراتي ورفيق والشط والأولمبي والمحلة وأبوسليم.

وأعلن رئيس لجنة المسابقات حسين البوسيفي أن موعد انطلاق الدوري سيكون في الـ25 من شهر يناير بسبب عدم اكتمال لجنة القيد من عملها، وأن نظام البطولة سيكون بدوري رباعي الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون مباريات هذا الدور في ملاعب محايدة والمباراة النهائية سيتم اختيار ملعب لها من قبل لجنة المسابقات، وفي حالة انتهاء الوقت القانوني للمباراة النهائية سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

وسيكون الصعود للدوري الممتاز لفريقين، بعد إجراء دوري رباعي لأواخر الترتيب في المجموعتين، كل مجموعة فريقين من فرق الدرجة الأولى.

وأسفرت قرعة الأسبوع الأول عن الآتي:

المجموعة الأولى «المنطقة الشرقية»:

الأسبوع الأول: التعاون يلتقي سرت، والصداقة يلتقي الأخضر، والأهلي بنغازي يلتقي الهلال، ودارنس يلتقي شباب الجبل، والتحدي يلتقي الأنوار، والنصر يلتقي نجوم أجدابيا.

والمجموعة الثانية «المنطقة الغربية»:

الأسبوع الأول: الاتحاد يلتقي الخمس، والسويحلي يلتقي المدينة، والأولمبي يلتقي رفيق، والشط يلتقي الاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس يلتقي المحلة وأبوسليم يلتقي الوحدة.