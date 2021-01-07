اتحاد الكرة يوجه رسالة للأندية الليبية التي شاركت في البطولات الأفريقية

الأندية الليبية (الأهلي بنغازي - الاتحاد - الأهلي طرابلس - النصر). (المركز الإعلامي)

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، رسالة إلى الأندية الليبية (الأهلي بنغازي - الاتحاد - الأهلي طرابلس - النصر)، والتي شاركت في البطولات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية هذا الموسم.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الشكر والتقدير لكل أنديتنا المشاركة في البطولات الأفريقية والتي ظهرت بمظهر جيد».

وأوضح الاتحاد: «تابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، كل مباريات الأندية الليبية المشاركة في البطولات الأفريقية، ومنها مباراة إياب الأهلي بنغازي مع الترجي التونسي، والتي ظهر فيها فريق الأهلي بنغازي ندا قويا».

وأشار الاتحاد: «وبسبب الخطأ التحكيمي الفادح الذي حرمه من التأهل لدوري المجموعات، يتعهد الرئيس بأنه سيتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية بالخصوص مع الجهات المختصة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

واختتم الاتحاد: «نكرر التقدير والشكر لفرق (الأهلي بنغازي - الاتحاد - الأهلي طرابلس - النصر) الذين أعطوا انطباعا ايجابيا على كرتنا ومواهبنا ومثلوا بلادهم خير تمثيل، ولكن سوء الحظ والظروف الحالية والأخطاء التحكيمية الفادحة التي حالت دون تأهلنا لأدوار متقدمة».