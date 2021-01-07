اتحاد الكرة يوجه رسالة للأندية الليبية التي شاركت في البطولات الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 02:29 مساء
الأندية الليبية (الأهلي بنغازي - الاتحاد - الأهلي طرابلس - النصر). (المركز الإعلامي)

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، رسالة إلى الأندية الليبية (الأهلي بنغازي - الاتحاد - الأهلي طرابلس - النصر)، والتي شاركت في البطولات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية هذا الموسم.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الشكر والتقدير لكل أنديتنا المشاركة في البطولات الأفريقية والتي ظهرت بمظهر جيد».

وأوضح الاتحاد: «تابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، كل مباريات الأندية الليبية المشاركة في البطولات الأفريقية، ومنها مباراة إياب الأهلي بنغازي مع الترجي التونسي، والتي ظهر فيها فريق الأهلي بنغازي ندا قويا».

وأشار الاتحاد: «وبسبب الخطأ التحكيمي الفادح الذي حرمه من التأهل لدوري المجموعات، يتعهد الرئيس بأنه سيتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية بالخصوص مع الجهات المختصة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

واختتم الاتحاد: «نكرر التقدير والشكر لفرق (الأهلي بنغازي - الاتحاد - الأهلي طرابلس - النصر) الذين أعطوا انطباعا ايجابيا على كرتنا ومواهبنا ومثلوا بلادهم خير تمثيل، ولكن سوء الحظ والظروف الحالية والأخطاء التحكيمية الفادحة التي حالت دون تأهلنا لأدوار متقدمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب في الوسط الليبي على الطعن في مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني وغينيا ...
رياضة محلية
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
خلال رئاستها مجلس الأمن.. تونس تأمل بصدور قرار نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار ...
ليبيا
حفتر يوجه بوقف دخول غير الليبيين عبر منفذ امساعد
ليبيا
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاعفات تشبه السكتة الدماغية لدى ضحايا «كورونا»