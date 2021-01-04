النتائج النهائية لبطولة الاستقلال للجولف بطرابلس وبنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 04 يناير 2021, 02:27 مساء
بطولة الاستقلال للجولف (فيسبوك)

نظم الاتحاد الفرعي للجولف بطرابلس، على ملعب «نسيم البحر» بتاجوراء، بطولة الاستقلال لفئات البراعم والأشبال والأواسط والدرجتين الأولى والثانية.

فئة البراعم
توج بالبطولة تحت 13 عامًا اللاعب أحمد فرج ساسي،  وجاء ثانيًا اللاعب نضال إدريس حبارات، وثالثًا اللاعب  طه حسين أبوعرقوب، ورابعًا ياسين عبد الله حبارات، وخامسًا أحمد إبراهيم حنيش.

فئة الأشبال
توج بكأس فئة الأشبال تحت 15 عامًا اللاعب محمد علي ساسي، وجاء ثانيًا معاذ عبدالعاطي السعودي، وثالثًا همام محمد عبد القوي، ورابعًا محمد حسين أبوعرقوب، وخامسًا حيدر كمال حبارات.

فئة الأواسط
في كأس الأواسط تحت 18 عامًا توج بأول الترتيب زياد سالم الشكشوكي، وجاء ثانيًا هارون فتحي لبيب، وثالثًا أنس فتحي حبارات.

الدرجة الأولى
بطولة استقلال الدرجة الأولى شهدت مشاركة 16 لاعبًا  وتوج ببطولتها محمد يونس عبد القوي، وجاء ثانيًا فرج رمضان ساسي، وثالثًا أحمد رمضان ساسي، ورابعًا عبدالناصر رجب الشكشوكي، وخامسًا رفعت عبدالله الزقوزي.

الدرجة الثانية
أما بطولة الاستقلال للدرجة الثانية فشهدت مشاركة 21 لاعبًا وتوج ببطولتها الصيد محمد الشكشوكي، وجاء ثانيًا علي محمد الشكشوكي، وثالثًا العارف باكير بالحاج،    ورابعًا علي احميده العماري، وخامسًا عزالدين محمد بقه.

بطولة بنغازي
وفي بطولة الاستقلال ببنغازي التي أقيمت على ملعب «جليانة» بإشراف الاتحاد الفرعي بنغازي توج ببطولتها عبد الكريم محمد، وجاء ثانيًا محمد عبدالكريم، وثالثًا عمران سالم أبوراوي، ورابعًا عبدالحليم المبروك، وخامسًا الطاهر السعداوي حسين.

بطولة الاستقلال للجولف (فيسبوك)
بطولة الاستقلال للجولف (فيسبوك)
بطولة الاستقلال للجولف (فيسبوك)
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