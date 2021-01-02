توصيات للجنة الإعلام بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 02 يناير 2021, 08:41 مساء

عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اجتماعها الأول عبر تقنية «زووم» برئاسة الدكتورة إيمان عبدالله قطب رئيسة اللجنة، وعضوية محمد حاج أحمد من الجزائر، والدكتور عماد عودة من العراق، وطالب البلوشي من عمان، وعبد السلام شليبك من ليبيا، ومدير الأمانة العامة للاتحاد، ومدير العلاقات الدولية المنسق العام للاتحاد.

من جانبه أكد عبدالسلام شليبك عبر حسابه على «فيسبوك» أنه تم اتخاذ جملة من التوصيات من بينها ضرورة تطوير الجانب الإعلامي للاتحاد، وإبراز نشاطاته والتأكيد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام»؛ لتغطية نشاطات الاتحاد العربي وتحفيز طلاب الجامعات من خلال الإكثار من المسابقات.

وتم التأكيد على ضرورة وجود مندوبين إعلاميين من الدول الأعضاء في الاتحاد، وإقامة دورات للطلبة لتأهيلهم  كمراسلين صحفيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بموجة إفلاس عام في ألمانيا حال تمديد الإغلاق الثاني لـ«كورونا»
اقتصاد
إسكتلندا تأمل بالانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي كـ«دولة مستقلة»
دولى
الدولار يرتفع في السوق الموازية قبل ساعات من تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية
ليبيا
البدء في تصوير الجزء التاسع من منوعة «هدرازي»
ثقافة وفن
فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
رياضة محلية
«طائر الليل الحزين» يحلق في سماء القاهرة.. وفاة وحيد حامد
ثقافة وفن
العبدلاوي.. عاد من «كورونا» فأصاب عينه بمفرقعات رأس السنة
رياضة عالمية
الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سعر عملة «بتكوين» يتجاوز عتبة 30 ألف دولار لأول مرة في تاريخها