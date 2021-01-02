توصيات للجنة الإعلام بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية

عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اجتماعها الأول عبر تقنية «زووم» برئاسة الدكتورة إيمان عبدالله قطب رئيسة اللجنة، وعضوية محمد حاج أحمد من الجزائر، والدكتور عماد عودة من العراق، وطالب البلوشي من عمان، وعبد السلام شليبك من ليبيا، ومدير الأمانة العامة للاتحاد، ومدير العلاقات الدولية المنسق العام للاتحاد.

من جانبه أكد عبدالسلام شليبك عبر حسابه على «فيسبوك» أنه تم اتخاذ جملة من التوصيات من بينها ضرورة تطوير الجانب الإعلامي للاتحاد، وإبراز نشاطاته والتأكيد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام»؛ لتغطية نشاطات الاتحاد العربي وتحفيز طلاب الجامعات من خلال الإكثار من المسابقات.

وتم التأكيد على ضرورة وجود مندوبين إعلاميين من الدول الأعضاء في الاتحاد، وإقامة دورات للطلبة لتأهيلهم كمراسلين صحفيين.