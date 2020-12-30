«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 10:06 مساء
نجم المنتخب الليبي لبناء الأجسام كمال القرقني

سادت حالة من الصدمة في الوسط الرياضي الليبي، بعد إعلان إصابة نجم المنتخب الليبي لبناء الأجسام كمال القرقني بفيروس «كورونا المستجد».

ووفقًا لما نشره موقع «ريمسيا»، فقد أُصيب «القرقني» بـ«كورونا»، اليوم الأربعاء، وذلك في ظل تزايد تفشي الوباء في الفترة الأخيرة.

وكان بطل بناء الأجسام العالمي الليبي، توج بفضية أقوى بطولات العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا».

وقدم البطل القرقني عرضًا رائعًا في البطولة، ونال استحسان خبراء ومتابعي لعبة بناء الأجسام.

يذكر أن البطل العالمي كمال القرقني سبق له التتويج بذهبية «مستر أولمبيا» للعام 2019 وبرونزية العام 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
إعلان موعد الترشح لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة
ليبيا
بسبب «حفل مزعوم».. سمعة نيمار على المحك مجدداً
رياضة عالمية
وثائق حكومية بريطانية: رئيس الوزراء جون ميجور كان يخشى حربا جديدة مع صدام حسين
دولى
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
بوسطن تزيل تمثالا يظهر أبراهام لينكولن واقفا بجانب عبد راكع
ثقافة وفن
معرض طرابلس يحتضن ملتقى الإبداع 3
ثقافة وفن
مغادرة 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا
ليبيا
«فرانس برس»: الجاسوس جوناثان بولارد يصل إلى «إسرائيل» بعد سجنه 30 عاما في أميركا
دولى
بريطانيا ترخص للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»
دولى
الجيش السويسري يصدر قرارًا لحماية المجال الجوي
دولى
تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبها تسجل أطول فترة إصابة بفيروس «كورونا» لمواطن بـ125 يوما