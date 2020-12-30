«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»

نجم المنتخب الليبي لبناء الأجسام كمال القرقني

سادت حالة من الصدمة في الوسط الرياضي الليبي، بعد إعلان إصابة نجم المنتخب الليبي لبناء الأجسام كمال القرقني بفيروس «كورونا المستجد».

ووفقًا لما نشره موقع «ريمسيا»، فقد أُصيب «القرقني» بـ«كورونا»، اليوم الأربعاء، وذلك في ظل تزايد تفشي الوباء في الفترة الأخيرة.

وكان بطل بناء الأجسام العالمي الليبي، توج بفضية أقوى بطولات العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا».

وقدم البطل القرقني عرضًا رائعًا في البطولة، ونال استحسان خبراء ومتابعي لعبة بناء الأجسام.

يذكر أن البطل العالمي كمال القرقني سبق له التتويج بذهبية «مستر أولمبيا» للعام 2019 وبرونزية العام 2018.