طائرة «النصر» تواجه «البراق.. و«الأهلي» بنغازي يحل ضيفا على «المروج» في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 07:33 مساء
فريق طائرة المروج. (إنترنت)

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الأسبوع الثاني للدوري الليبي للكرة الطائرة بمباراتين بالمجموعة الأولى.

ويواجه «النصر» نظيره «البراق» بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، و«الأهلي بنغازي» يحل ضيفًا على «المروج» بقاعة المرج.

وفي المجموعة الثانية تشهد قاعة الألعاب الرياضية بمصراتة الجمعة، مباراتين، الأولى تجمع «الاتحاد المصراتي» و«الأفريقي»، وتعقبها مباراة «السويحلي» و«التحدي».

وفي المجموعة الثالثة منح الاتحاد الفرعي طرابلس راحة لجميع الفرق لمدة أسبوع، حيث تنطلق الجولة الثانية السبت، التاسع من يناير بمباراتين بالقاعة الكبرى بطرابلس الأولى تجمع الأهلي طرابلس مع الوحدة جادو، ويعقبها لقاء الاتحاد مع أساريا.

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