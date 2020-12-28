برنامج حافل بالبطولات للاتحاد العربي للرياضة الجامعية

كشف الاتحاد العربي للرياضة الجامعية عن مواعيد بطولاته القادمه للعامين 2021 / 2022، والتي تشتمل على العديد من البطولات الفردية والجماعية.
ومن المقرر أن ينظم الاتحاد العربي البطولات التالية:
- فبراير 2021: ستنظم مصر بطولة الشطرنج طلاب وطالبات عبر الإنترنت (أون لاين).
- مارس 2021: ستنظم المغرب الدورة الرياضية الثالثة للألعاب الشاطئية.
- مارس 2021: ستنظم تونس رباعيات كرة اليد والكرة الطائرة طالبات.
- يونيو 2021: سينظم العراق بطولة الريشة الطائرة طلاب.
- نوفمبر 2021: ستنظم عمان بطولة الطائرة الشاطئية.
- ديسمبر 2021: ستنظم الإمارات بطولة كرة القدم داخل الصالات للطلاب.
- فبراير 2022: ستنطم عمان بطولة الطائرة الشاطئية طلاب وطالبات.
- مارس 2022: سينظم الأردن بطولتي التايكواندو وثلاثيات كرة السلة.
- مايو 2022: ستنظم مصر بطولة كرة اليد طلاب.
- ديسمبر 2022: ستظم الإمارات بطولة كرة القدم داخل الصالات للطلاب.