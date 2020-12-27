ليبيا تسعى لخطف بطاقة التأهل لأمم أفريقيا في موريتانيا أمام المنتخب التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 ديسمبر 2020, 12:51 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب بعد فوزه على الجزائر في بطولة شمال أفريقيا. (المركز الإعلامي)

يسدل الستار اليوم بملعب رادس على بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما، حيث يخوض اليوم الأحد، مباراته الأخيرة أمام نظيره التونسي، في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في موريتانيا.

منتخب ليبيا في رصيده أربع نقاط من فوز على الجزائر وتعادل مع المغرب، ويكفيه التعادل لمرافقة المغرب صاحب الـ5 نقاط، إلى نهائيات أفريقيا تحت 20 عاما، التي تستضيفها موريتانيا 2021.

ومنتخب تونس في رصيده نقطتان من تعادلين مع المغرب والجزائر، ولا بديل لتونس من الفوز لضمان التأهل، فيما يملك الجزائر نقطة واحدة.

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