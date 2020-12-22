الاتحاد يفقد نتيجة مباراته أمام بيراميدز في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 07:48 مساء
جانب من مباراة الاتحاد أمام بيارميدز في الكونفدرالية . (إنترنت)

فقد فريق الاتحاد نتيجة مباراته، بهدف دون مقابل أمام نظيره بيراميدز المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب الإسكندرية، وذلك ضمن ذهاب الدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الشوط الأول من المباراة انتهى سلبيا وكان فريق براميدز المصري أكثر استحواذًا على الكرة، وأتيحت له عدة فرص أمام الاتحاد قبل اللعب في ملعبه وسط خط دفاع محكم، وغلق جميع المساحات أمام مهاجمي بيراميدز، واعتمد على الهجمات المرتدة، وكاد فريق الاتحاد يخطف هدف الفوز في الشوط الأول عندما راوغ المهاجم علي مادي الدفاع، وحارس مرمى فريق بيراميدز وأخرجها مدافع بيراميدز من أمام علي مادي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فريق الاتحاد تميز بالأداء الجماعي وبالتزام اللاعبين بالرسم التكتيكي الذي وضعه المدرب البرتغالي كوستا طوال دقائق الشوط الأول، وإجادة المراقبة اللصيقة لمهاجمي بيراميدز.

وفي الشوط الثاني استمر فريق بيراميدز في الضغط على خطوط دفاع الاتحاد، حتى جاء هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني عن طريق المحترف الغاني جون أنطوي. 

وأضاع فريق الاتحاد هدفين محققين لمعاذ عيسى في الدقيقة 82 والدقيقة 93، عندما انفرد بحارس مرمى بيراميدز.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد في الخامس أو السادس من شهر يناير فريق بيراميدز في ملعب الكلية الحربية بمباراة الإياب.

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