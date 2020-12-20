الأولمبي يتوج بكأس السلام لقدامى اللاعبين

فريق الأولمبي لقدامى كرة القدم. (إنترنت)

أسدل الستار أمس على بطولة السلام لقدامى اللاعبين بتتويج النادي الأولمبي بكأس وذهبية البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على رفيق بأربعة أهداف لهدفين.

وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث تمكن قدامى الجزيرة من الفوز على الطلائع بستة أهداف لهدفين. وأدار المباراة النهائية ثلاثي التحكيم حكم وسط توفيق دهان والمساعدان محمد بشير ومحمد بولجام.

وعقب المباراة النهائية أقيم حفل التتويج للفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة، الأول الأولمبي بكأس البطولة، والميدالية الذهبية، ورفيق على كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية، والجزيرة على كأس الترتيب الثالث والميدالية البرونزية. كما تم تكريم حكام البطولة وكل الجهات التي أسهمت في نجاحها.

يشار إلى أن البطولة جرت مبارياتها على ملعب إدريس بوعجاجة، تحت إشراف وتنظيم جمعية الرياضيين القدامى بنادي الجزيرة وبمشاركة 13 فريقا من أندية المنطقة الغربية.