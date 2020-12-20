الأولمبي يتوج بكأس السلام لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 ديسمبر 2020, 04:00 مساء
فريق الأولمبي لقدامى كرة القدم. (إنترنت)

أسدل الستار أمس على بطولة السلام لقدامى اللاعبين بتتويج النادي الأولمبي بكأس وذهبية البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على رفيق بأربعة أهداف لهدفين.

وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث تمكن قدامى الجزيرة من الفوز على الطلائع بستة أهداف لهدفين. وأدار المباراة النهائية ثلاثي التحكيم حكم وسط توفيق دهان والمساعدان محمد بشير ومحمد بولجام.

وعقب المباراة النهائية أقيم حفل التتويج للفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة، الأول الأولمبي بكأس البطولة، والميدالية الذهبية، ورفيق على كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية، والجزيرة على كأس الترتيب الثالث والميدالية البرونزية. كما تم تكريم حكام البطولة وكل الجهات التي أسهمت في نجاحها.

يشار إلى أن البطولة جرت مبارياتها على ملعب إدريس بوعجاجة، تحت إشراف وتنظيم جمعية الرياضيين القدامى بنادي الجزيرة وبمشاركة 13 فريقا من أندية المنطقة الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من «كورونا» «خرجت عن السيطرة»
دولى
30 دقيقة.. تشهد هدفين وصناعة ثالث وانفراد بقمة الهدافين لصلاح ضمن سباعية ليفربول
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
جهود تونسية لإحباط تهريب التراث اليهودي من ليبيا إلى أوروبا
ثقافة وفن
قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تطال 7 دول إلى جانب الولايات المتحدة
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
البرغثي يطالب «الرئاسي» بتنفيذ الحكم القضائي وإعادته وزيرا للدفاع
ليبيا
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء: توحيد سعر العملة الليبية يقضي على السوق السوداء لكنه يرفع الأسعار