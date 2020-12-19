رضا عطية: لن أفرط في حقوقي المالية والأدبية لدى اتحاد الكرة الليبي.. والبعض لا يهمه إلا الكرسي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 19 ديسمبر 2020, 10:52 مساء
رضا عطية (أرشيفية : إنترنت)

وجه المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبي الليبي لكرة القدم، رضا عطية، انتقادات لاذعة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال عطية في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن الوعود السابقة بتشكيل منتخب أولمبي ذهبت أدراج الرياح، بعدما تم إبعاده عن المنتخب، بسبب تصريحاته ضد بعض أعضاء الاتحاد، والذين ليس لهم علاقة بكرة القدم، وهمهم الكرسي فقط، والبقاء في المشهد».

وأضاف عطية قائلا «إن مشروع المنتخب الأولمبي تم القضاء عليه، وإنه بشكل شخصي لن يتنازل عن حقوقه المالية التي لم تسدد حتى الآن، وأن الأموال تكون حاضرة فقط عندما يتم التعاقد مع المدرب الأجنبي».

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