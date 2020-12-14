بمشاركة 15 فريقًا.. الاستعدادات تتواصل لانطلاق الدوري الليبي للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 10:01 مساء
أثناء إجراء قرعة اختيار الأندية بالمناطق

تتواصل في الوقت الحالي الاستعدادات لانطلاق الدوري الليبي للكرة الطائرة بمشاركة 15 فريقًا من ثلاث مناطق؛ حيث تضم المنطقة الأولى فرق الأهلي بنغازي، النصر، الهلال ، المروج والبراق.

وستقام جميع المباريات بمجمع المرحوم سليمان الضراط وقاعة الألعاب الرياضية بمدينة المرج وفي حال تعذر الانتهاء من صيانة المجمع سيتم لعب المباريات بمدينة المرج حتى يتم الانتهاء من صيانة المجمع.

أما المنطقة الثانية الوسطي فتضم فرق التصدي، الاتحاد المصراتي،. الأفريقي زليتن، التحدي طمينة والسويحلي، كما تضم فرق المنطقة الثالثة اهلي طرابلس، الاتحاد، الجزيرة، اساريا الزاوية والوحدة بجادو، وستكون المباريات بقاعة طرابلس الكبرى وقاعة زوارة وقد أجريت القرعة في المناطق الثلاث.

ومن جانبه أكد الناطق الرسمي للاتحاد الليبي للكره الطائرة أنور الطوباشي، في تصريح لـ"الوسط" أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان العاملة جاء لإنجاح هذا الدوري.

ولفت الطوباشي إلى أن 15 فريقًا سيشارك في الدوري على أن يتم في نهايته تأهل ستة فرق اصحاب الترتيب الأول والثاني من كل مجموعة للدخول في دوري سداسي من ذهاب واياب.

ومن المقرر أن تبدأ انطلاقة مسابقات الدوري في 25 ديسمبر الجاري في المجموعات الثلاث.

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